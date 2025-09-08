８日朝、大阪府吹田市にあるＪＲ吹田駅の構内で、自ら線路に降りたとみられる男性が普通列車にはねられ死亡しました。亡くなったのは男子高校生とみられ、警察が身元の確認や、当時の状況を調べています。午前８時ごろ、ＪＲ吹田駅の駅員から「電車と人が接触しました」と１１０番通報がありました。警察やＪＲ西日本によりますと、駅のホームに入ってきた新三田駅発・高槻駅行きの普通電車が、線路上にいた男性をはねたということ