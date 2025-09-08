星野リゾートは2025〜26シーズン、スキーレッスン「雪ッズ」を「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)、「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)、「星野リゾート ネコマ マウンテン」(福島県耶麻郡)の3施設で展開する。「雪ッズ」レッスン風景これまで星野リゾートでは、「子どもに冬ならではの経験をしてもらいたい」、「スキー人口を増やし、スノーリゾートを盛り上げたい」という想いからスキーレッスンを開催してきた。子どもがレ