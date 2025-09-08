佐賀県警察本部佐賀県警は8日、不適切なDNA型鑑定を行ったとして、県警本部の40代の男性技術職員を懲戒免職処分とした。県警によると、不適切なDNA型鑑定を行っていたのは2017年6月〜24年10月の7年超にわたる。県警は監督責任を問い、県警本部の技術職員2人を本部長注意、技術職員1人を所属長注意とした。