8日朝の東京株式市場で、日経平均株価はほぼ全面高となり、上げ幅は一時800円を超えました。終値の過去最高値である4万3714円を超える場面もみられました。午前の終値は、5日の終値に比べて611円79銭高い4万3630円54銭でした。7日の石破首相の辞任表明を受け、株式市場では次期政権に対する期待感が先行し、株価は大きく値を上げています。三菱UFJeスマート証券の山田勉マーケットアナリストは、「ポスト石破が決まるまでの1か月間