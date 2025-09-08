タクシー車内で眠っていた乗客の女性にキスしたとして、警視庁麹町署は8日までに、不同意わいせつの疑いで、東京都大田区、タクシー運転手藤田勝人容疑者（58）を逮捕した。否認している。逮捕容疑は6月7日早朝、東京都千代田区のマンション敷地内に停車中のタクシー車内で、会社員の20代女性の口元にキスをした疑い。署によると、女性は飲酒後、新宿区で藤田容疑者が運転するタクシーに乗車。後部座席で眠っていたが、口元