7日、東京・代々木第二体育館で開催された「K-1 WORLD MAX 2025」の試合で1ラウンドの衝撃KO劇に会場騒然となる中、直後、解説を務めたK-1レジェンドの魔裟斗が「あれは大丈夫なの？ドーピングは今回してないの？」と放送席から勝者に直接問い詰める“異例”の一幕があった。まさかの展開に「魔裟斗も疑ってるやんw」「魔裟斗ぶっこんでわろた」と驚きの声が、一方で「魔裟斗さんナイス」「いいこと言った」など共感の声が多数