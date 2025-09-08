軽井沢星野エリア(長野県軽井沢町)は10月10日より、紅葉と読書を楽しむ「軽井沢 紅葉図書館」を開催する。「丘の上のブックシェルフ」と「陽だまりデッキチェア」標高1,000mの高原に広がる軽井沢は、自然が織りなす四季の移ろいを肌で感じられる。特に秋は、首都圏よりも約1ヶ月早く、紅葉に彩られる。紅葉図書館の設置されるカラマツの丘は、多くの樹々にかこまれており、軽井沢の中でも紅葉を楽しめるスポットのひとつ。この季節