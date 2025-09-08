長期休暇のあと、給与明細を見て「いつもより少ない」と感じた経験はありませんか？ 休暇を取得したからといって給与が減るわけではないものの、勤務先の制度や雇用形態によっては受け取る給与が変動する場合があります。 本記事では、長期休暇によって給与が変わるケースと、少しでも給与を減らさないための対策について詳しく解説します。 長期休暇で給与が減ることはある？ 長期休暇の取得期間中に給