ローソンは9月9日、良品計画が展開する「無印良品」を導入している全国のローソン店舗(約1万3,000店、「ローソンストア100」を除く)で、良品計画との共同開発商品「不揃いバウム ブラン&チョコ」「不揃いバウム ブラン&チーズ」(各税込220円)を発売する。また同日から、良品計画が運営する国内の無印良品店舗およびネットストアでも順次発売する。〈「不揃いバウム」を共同開発〉ローソンでは、2022年5月より「無印良品」