タレントの中川翔子が８日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。史上最速で通算７度目のリーグ優勝を果たした阪神タイガースを祝福した。中川は「阪神優勝、おめでとうございます」と祝福の言葉をつづった上で「わたしがうまれた１９８５年も阪神が優勝したんでした」と阪神との縁を明かした。さらに、現在、双子を妊娠中で１０月に出産予定であることで「双子も阪神が優勝した年に生まれるんだなぁ！」と喜びをつづった。