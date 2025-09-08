お笑いコンビ、アインシュタインの稲田直樹（40）が8日までにインスタグラムのストーリーズを更新。暴露系配信者のコレコレの発信内容に言及した。コレコレは6日、稲田のインスタグラムアカウントに不正ログインした犯人が逮捕されたことを受け、昨年7月下旬に稲田のアカウントの投稿を「疑惑」として取り上げたことを、Xを通じ謝罪。同日、YouTubeチャンネルでの生配信で、騒動の経緯を説明するとともに、「当時、『稲田さんがや