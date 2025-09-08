農水省は5日、小泉進次郎農林水産大臣と山本佐知子農林水産大臣政務官の出席の下、コメ加工品の輸出拡大に向けた試食会を開催した。試食会にはビーライン、デイブレイク、フェイス、ニチレイフーズ、B.Continue、フィット&リカバリー、cool-Japanの7社が参加し、小泉農水大臣は各ブースを巡り、商品についての説明を受けてから試食を行った。寿司チェーンを展開するビーラインは、デイブレイクの持つ高度な冷凍技術を活用し、