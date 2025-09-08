育児に協力的な夫に文句を言うなんて贅沢なのかも。それでも思い通りにいかないと思わず厳しい言葉になってしまうことも。アプリ「ママリ」には夫に育児の指摘をしすぎたという投稿がありました。投稿者さんは軽く指摘したつもりでも、夫は夜にひとりで泣いてしまうほどつらかった様子。普段から育児に協力的な夫を落ち込ませてしまい反省しているという投稿者さん。そんな夫を元気づける方法はないかアドバイスがほしいそう。