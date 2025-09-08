女優IUや俳優パク・ボゴム、Stray KidsやIVE、そして日本からは佐藤健も出演する、今年世界を熱く盛り上げたスターたちが一堂に会する「Asia Artist Awards 2025」（以下、「AAA 2025」）が、先行予約開始からわずか5分で完売となり、その爆発的な関心を改めて証明した。【写真】佐藤健、韓国美人アイドルの横でニコリ「AAA 2025」は12月6日に台湾・高雄国家スタジアムで開催され、MCは2PMのイ・ジュノとIVEのウォニョンが務める。