アフリカ東北部とアラビア半島に挟まれた湾である紅海に敷設された海底ケーブルが切断され、アジアと中東の一部地域でインターネットに接続できなくなるという出来事が起きています。海底ケーブルが切断された原因は記事作成時点では明らかになっていませんが、インターネットサービスを提供するMicrosoftはクラウドコンピューティングのAzureで一部遅延などの影響が発生する可能性があると発表しました。Microsoft Says Azure Ser