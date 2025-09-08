今回、Ray WEB編集部はバイトでのミスについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はコンビニでバイトをしています。ある日店長に、商品の発注を頼まれるのですが……？主人公が桁を間違え発注し、とんでもない数の商品が運ばれてきました。このあと主人公は大量の商品を、どうやってさばくのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：なりたライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】コンビニでバイトして