彼氏の浮気を一度疑ってしまうと、真偽を確かめたいあまりに、少し踏み込んだ浮気調査をしてしまう女性もいるようです。では、どんな行動をとるのでしょうか。今回は『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートから、「彼氏に浮気疑惑を抱いたとき、良心が痛むもののやってしまうこと９パターン」を紹介します。【１】彼氏の部屋のゴミ箱をあさり、怪しいものがないか調べる「私が部屋に行ったとき、空になっているだけでも怪しい」