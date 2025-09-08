◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）重賞級の力がありながらなかなかかみ合わないビーオンザカバー（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父ハービンジャー）は、中山２２００メートルでこそ狙いたい一頭だ。この条件は３走前に経験して９着だが、不運が重なってのもの。中団インでじっくり脚をためたが、遅い流れを嫌った各馬が後方から続々と早めに進出。