◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝３着までに秋華賞の優先出走権ルージュソリテール（牝３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は、勝ったスイートピーＳ以来の実戦となる。「オークスに使う可能性もあったけど、先のことを考えて無理をさせず。１か月近く厩舎で乗り込んできた」と田代助手は説明する。藤原厩舎は、紫苑Ｓでケリフレッドアスクが勝利。東西トライアル連勝を