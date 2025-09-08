７日に兵庫のサンテレビで放送された「日曜ナイター・阪神×広島」（午後６時４４分〜）の世帯平均視聴率が１４・８％を記録したことが８日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は９・７％。瞬間最高は午後９時１２分、同１３分に世帯２０・５％をマーク。午後９時１２分に個人１３・９％に達した。ビデオリサーチによると、今回の視聴率はサンテレビの協力を受け、社会的な関心を鑑みて特別集計した。関西地区の調