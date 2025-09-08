高校ゴルフ界の名門・沖学園の男子寮で起きた暴力事案が波紋を広げている──。事の発端は今年6月、前寮長からステンレス製のコップを投げられるなど目元を縫うケガを負った寮生や、頭を壁にぶつけられるなどした寮生ら3人が警察に被害届を提出したことだった。前寮長は「ゴミ出しなどのルールの徹底や生活態度の改善を指導する際に複数名の男子寮生に対して、暴言及び暴行行為を行った」として6月17日付けで解雇となっているが