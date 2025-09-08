佐賀県警は8日付で、県警本部に所属する40代の男性の技術職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。2017年6月から2024年10月までの間、DNA型鑑定作業で不適切な鑑定を行ったとしています。首席監察官の記者への説明については当初、動画・写真とも撮影NGとしていましたが、その後、冒頭のみの撮影が認められました。8日午後2時から行われます。