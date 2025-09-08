あなたは読めますか？突然ですが、「佇む」という漢字読めますか？小説や歌詞などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たたずむ」でした！「佇む」とは、しばらくの間、じっと立ったままでいることを意味します。「道端に佇む」「思い出の場所に佇む」のように使われ、物思いにふけっていたり、ぼんやりしていたりする様子を表すことが多いです。人偏に「丁（てい）」と書く、