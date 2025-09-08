あなたは読めますか？突然ですが、「転た寝」という漢字読めますか？普段からしている方も多いことなのに、漢字で書かれると、なかなか読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「うたたね」でした！「転た寝」は、横になって本格的に眠るのではなく、座ったままなど、ちょっとした間にうとうとと眠ってしまうことを意味します。「暖かな日差しの中で転た寝する」「仕事の休憩中に転た寝してしまう」……のように