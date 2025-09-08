テレ東では「大切にします、ミライ 〜ずっと地球と一緒に〜」をキャッチフレーズに、多様で豊かな社会づくりに貢献するための取り組みを続けています。その一環である「SDGsウイーク」では今回「みんなの未来のために」をテーマに放送や配信を通じて、世界が直面する社会課題に取り組む人や企業などの活動を発信いたします。【動画】SDGs「誰一人取り残さない」ためには【グローバルアウトルック】7回目となる「SDGsウイーク」には