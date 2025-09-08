雪や氷などに関する研究者や気象キャスターによる「雪」をテーマにしたシンポジウムが、9月7日に三重県津市にある三重大学で開かれました。「日本雪氷学会」と「日本雪工学会」が毎年合同で開いている研究大会の中で行われたもので、初日の7日は気象に関心のある一般の人たち約400人が参加しました。今年のテーマは「雪」で、第一部では中日本高速道路と民間の気象サービスであるウェザーニューズの職員がそれぞれ講演を行いました