任期満了による三重県知事選挙は7日に投開票が行われ、無所属で現職の一見勝之さん（62）が、ともに無所属で新人の伊藤昌志さん（55）と石川剛さん（51）を破って再選を決めました。一見さんは海上保安庁次長などを経て4年前に三重県知事に就任。今回の選挙では、自民、立憲民主、国民民主、公明各党の推薦を受けていました。一見さんは夜、支持者を前に「これから4年間、県民の命を守り三重県をさらに発展させたい。三重県民の幸