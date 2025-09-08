「獣医（3歳）『からだのなかに、ぼうがはいってますね！！！』」【写真】娘さんの診察を受ける猫さん…「棒」って？（笑）茶白猫の「むぎ」くん（9歳・男の子）が、小さな妹から診察を受ける姿が話題になっています。むぎくんは後ろ足を体の下に折りたたみ、お腹を床につけて前足を伸ばし、じっと座っています。その背中におもちゃの聴診器をあてて診察するのは、3歳の妹さん。まるで本物の診察のように真剣な表情で、むぎくんも