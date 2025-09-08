三重県内は7日も晴れ間が広って各地で気温が上昇し、県内12か所ある全ての気温観測点で30℃以上の真夏日となりました。最高気温は伊賀市上野で34.7℃、桑名市で33.5℃、鳥羽市で33.3℃などとなりました。8日も気温が高くなることが予想されているため三重県に熱中症警戒アラートが発表されています。暑さを避け、水分や塩分をこまめに補給するなど、熱中症対策を行ってください。