「角館祭りのやま行事」が行われている仙北市角館町でクマの目撃が相次いでいます。仙北警察署の調べによりますと、8日午前6時15分ごろ仙北市角館町細越町の国道341号で、道路わきにいるクマ1頭を、車を運転していた仙北市の50代の男性が発見しました。クマの体長は約1メートルです。目撃した場所は、県立角館高校などがある角館町の中心に近い国道です。また、県の「ツキノワグマ等情報マップシステム・クマダス」によりま