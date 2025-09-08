新発田市は8日午前、大雨による土砂災害の危険性が高まったため、261世帯720人に避難指示を発令しました。避難指示が出されたのは以下の地域です。下山田、住田、箱岩、平山、横岡、西浦、下西山、境、小国谷、貝屋、金山新発田市には土砂災害警戒情報が発表中です。