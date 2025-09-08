三重県伊勢市にある二見興玉神社では、夫婦岩にかかる大注連縄を張り替える神事が7日、参拝者が見守る中で行われました。大注連縄で結ばれた夫婦岩は鳥居の役割を担っており、毎年5月と9月、そして12月の年3回張り替えられています。大注連縄の張り替えは本来、9月5日に行われますが、今年は台風15号の影響で延期となっていました。青空の下、穏やかな海となった7日は、多くの参拝者に見守られながら神職や氏子ら約20人が勇壮な太