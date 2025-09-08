8月、中国で開かれた第12回ワールドゲームズの男子ソフトボールで日本代表選手として出場し、チームの金メダル獲得に貢献した、三重県四日市市在住の櫻庭佑輔選手が5日、四日市市役所を表敬訪問しました。四日市市スポーツ協会に職員として勤める櫻庭選手は協会の理事長らとともに5日、市役所を訪れ、森智広市長に金メダル獲得を報告しました。ワールドゲームズは夏のオリンピックの翌年に開かれる国際的なスポーツ競技大会で、オ