5日未明、三重県桑名市の路上で、男性の胸をカッターナイフで刺して殺害しようとしたとして23歳の無職の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、四日市市富田一色町の無職・加藤治貴容疑者（23）です。警察の調べによりますと、加藤容疑者は被害者の男性の知人女性に声をかけたことがきっかけでトラブルとなり、持っていたカッターナイフで男性の胸を刺そうとした殺人未遂の疑いが持たれています。被害者の男性は腕