10月10日から3日間、津市の中心市街地で開かれる「津まつり」で、和船山車「安濃津丸」の一日船長を、俳優でタレントの森香澄さんが務めることが決まりました。「津まつり」は津藩の二代藩主、藤堂高次が津八幡宮の祭礼を奨励したのが始まりとされるお祭りで、今年で390年を迎えます。今年は10月10日から3日間にわたり津市の中心市街地に設けられた13の会場で、伝統芸能の唐人踊りやしゃご馬をはじめ、よさこい踊りやパレードなど