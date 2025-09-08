»Ò¤É¤â¤Î¾­Íè¤Î¶µ°éÈñ¤ò¤É¤¦½àÈ÷¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê´Ø¿´»ö¡£¡Ö¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¡Ö¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ö³Ø»ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ë¡¢28,363¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ø»ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¡¢ÊÌ¤ÎÊýË¡¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤Ê¤É¡¢¶µ°éÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¤¡§²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹