東京農業大学の応援団が、五泉市で夏合宿を行っています。6日は、練習の成果発表会が開かれました。 五泉市での合宿には、学ラン姿で応援の指揮を執る応援団リーダー部の14人が参加しています。成果発表会では、箱根駅伝などで披露される伝統の『大根踊り』も披露されました。 ■応援団OB(30代) 「大根踊りを見ると、卒業してもわくわくする。農大OBでよかった、誇らしかった。」 ■観客(90代) 「我々も元