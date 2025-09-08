元AKB48でシンディーこと、タレントの浦野一美（39）が8日までに、自身のSNSを更新。第2子を出産したことを報告した。今年6月に直腸膣瘻（ちつろう）にり患したことを公表していた浦野はインスタグラムやブログで「私事ではございますが、この度、無事に第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。「退院のタイミングで自宅に戻れず、急遽、産後ケア施設で過ごすことになったためご報告が遅くなりました。施設の皆様のご