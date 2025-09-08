【S.H.Figuarts ビリー・キッド】 2026年4月 発売予定 9月9日16時 予約受付開始予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、アクションフィギュア「ビリー・キッド」を2026年4月に発売する。9月9日16時から予約受付を開始し、価格は9,900円。 本製品は「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する「ビリー・キッド」をアクション