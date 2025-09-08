東京時間10:51現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝17245.00（+157.00+0.92%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3629.80（-23.50-0.64%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外は軟調も円安でプラス圏