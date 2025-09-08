ベッセント米財務長官24年の米雇用者数は80万人下方修正の可能性あすBLS改訂 ベッセント米財務長官は2024年の雇用者数は80万人下方修正される可能性があると述べた。 ベッセント氏は、数値は正確ではない、適切に収集されていないと金曜日に発表された弱い雇用統計を批判した。経済データはインフレ上昇と労働市場の弱体化を示しているが、ベッセント氏は現実はまったく逆だと主張。トランプ氏の政策が定着するに