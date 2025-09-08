USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.738.067.377.20 1MO10.077.657.737.32 3MO9.817.438.057.75 6MO9.757.378.407.87 9MO9.697.388.658.02 1YR9.707.428.878.17 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.957.897.66 1MO8.648.377.64 3MO9.188.547.61