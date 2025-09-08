作る余裕がないときに便利なレシピ 忙しくて時間がない、疲れて台所に長時間立ちたくない……誰にでもそんなときってありますよね。それでも何かしら作らなくてはいけない。そんなときは、これからご紹介するレシピをぜひ試してみてください。ご紹介するのは、ちぎってあえるだけの超簡単なキャベツのレシピ。あと一品足りないときはもちろん、おつまみにもぴったりですよ〜。 家にある食材とあえるだけ！ 今回のラインアップは