竜巻のように巻き起こって、そして去っていったあの騒動は、一体何だったのだろうか?ミュージシャン・小山田圭吾に関する情報は、「過去の障害者いじめにより、東京オリンピック・パラリンピックの音楽担当を辞退した人」と上書きされたまま、多くの人の中でそこで止まっている。「そういえば、あの時のあれは」と振り返ることもなく、世の中は次々と巻き起こる炎上に忙しい。【写真】小山田とコラボした13人の作家たち東