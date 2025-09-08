外務省で記者団の取材に応じる岩屋外相＝8日午前岩屋毅外相は8日、石破茂首相（自民党総裁）の退陣表明を受け「大変に残念だ。支える力が足りなかった」と外務省で記者団に語った。同時に「数日間にわたって、首相と相談してきた。本人の判断を尊重し、最後までしっかり支えたい」と強調した。岩屋氏は首相の側近として知られ、党総裁選の前倒しに反対してきた。今月下旬に米ニューヨークで行われる国連総会には、石破氏と岩屋