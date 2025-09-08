石破総理がきのう辞任する意向を表明したことを受け、岩屋外務大臣は「大変残念だ」と述べた上で、「最後までしっかり支えたい」と強調しました。岩屋毅 外務大臣「大変残念ですね。そして支える力が足らなかったということを申し訳なく思っています」岩屋外務大臣はきょう、石破総理の辞任表明について「続けてほしいという思いはあった」と述べた一方、「本人が判断されたことを尊重して、最後までしっかり支えたい」と話し