6日、成年式を終えた秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが、三重県の伊勢神宮を参拝されました。【映像】悠仁さま 伊勢神宮を参拝午前8時ごろ、地元の幼稚園児や伊勢神宮の職員らが出迎える中、悠仁さまはモーニングコート姿でハットを手に持ち、まっすぐと前を見て参道を進まれました。その後、衣食住の神様をまつる外宮と、皇室の祖先とされる天照大神をまつる内宮を参拝されました。玉串を捧げて一礼をすると、成年式を終えた