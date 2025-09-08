子どもに習いごとをさせると「うちの子が一番になってほしい！」と、つい親のほうが熱が入ってしまうことってありますよね。ただ親ができることは、金銭面のサポートや応援すること。度を超えてしまうとステージママと化してしまうため、注意が必要です……。今回は、息子がセンターになれないとクレームを言うステージママの話をご紹介いたします。センターになれないとクレーム「子ども向けのダンススクールで講師をしていますが