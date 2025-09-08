8月27日に幕を開けた「FIBAユーロバスケット2025」は、グループフェーズを勝ち上がった16チームによる一発勝負の決勝トーナメントがスタート。ラウンド16で8試合が開催され、今大会のベスト8進出チームが決定した。 このラウンド16では、優勝候補の一角セルビア代表、前回の2022年大会で銀メダルを獲得したフランス代表が敗れるなど波乱も起きた。オフィシャルバスケットボ}