ジェイ・イー・ティが一時ストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の９９０円に買われた。７日午後９時から放送された「ＮＨＫスペシャル」は先端半導体の量産を目指すラピダスにフォーカスを当てて、日本の半導体産業の復活に向けた同社の挑戦と経営トップの姿を追う内容で、番組内では半導体製造装置を手掛けるＪＥＴの技術を取り上げる場面があった。ＪＥＴは１日に、ＮＨＫスペシャルのなかで自社が取り上げ